Locatelli: “Veramente un peccato, approccio sbagliato. Poi reazione da grande squadra”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha così commentato la sconfitta per 4-3 contro il Benfica: “E’ veramente un peccato. Gli ultimi 20 minuti sono da squadra che ha le palle per giocare queste partite. Vediamo le cose positive“. Poi ha proseguito parlando del rigore causato da Caudrado: “Il calcio è fatto di episodi. L’approccio è stato sbagliato. E’ tutta la squadra che ha sbagliato l’approccio, non di un singolo giocatore”. Infine, ha così concluso il suo intervento: “C’è stato il rischio di una partitaccia. Abbiamo fatto un primo tempo veramente brutto ma poi abbiamo reagito. Dobbiamo portarci dietro questa reazione da grande squadra”.

Foto: Twitter Juventus