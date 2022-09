Locatelli suona la carica sui social: “Lavora duramente in silenzio, lascia che siano le vittorie a fare rumore”

Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli prova a suonare la carica in questo momento delicato per la squadra bianconera.

Il giocatore ha così scritto su Instagram: “Lavora duramente in silenzio, lascia che siano le vittorie a fare rumore”.

Locatelli attualmente è fuori per un infortunio e non ha potuto rispondere alla convocazione del CT, Roberto Mancini, per la Nazionale. Il centrocampista, ex Sassuolo, sarà nuovamente a disposizione dopo la sosta.

Foto: twitter Juve