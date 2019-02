Locatelli: “Sembravo il nuovo Messi, poi il buio. Le critiche mi hanno fatto male”

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde in vista dell sfida contro il Milan, sua ex squadra: “Ho vissuto un boom nel quale sembravo il nuovo Messi, che faceva gol da ogni parte, titoli sui giornali; poi tantissime critiche quando le cose non andavano benissimo, che mi hanno fatto male, perché ho vissuto dei momenti difficili, di buio, ma con l’aiuto della mia famiglia e della mia ragazza sono riuscito a uscirne. Cercavo un progetto per sentirmi importante, il Sassuolo me lo ha mostrato e ho fatto questa scelta”, ha chiuso Locatelli.

Foto: sito ufficiale Sassuolo