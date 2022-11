Locatelli: “Scudetto? Un passo alla volta, abbiamo parlato troppo”

Intervenuto in conferenza stampa, Manuel Locatelli, ha così parlato dopo il ko della Juventus contro il Paris Saint–Germain: “Abbiamo perso, siamo contenti a metà, ci tenevamo a passare ma il passato è andato. Dobbbiamo rimboccarci le maniche e fare l’Europa League come una competizione importante. Fagioli e Miretti? Sono giocatori importanti, hanno il dna della Juventus”. Infine ha così risposto alla domanda sulla prestazione di stasera: “È la mia miglior partita alla Juve? Siete voi a dare giudizi, parlo con tecnico e società. Mi sento bene, è importante, abbiamo fatto una grande gara, loro hanno grandissimi giocatori e hanno segnato alla prima occasione“. Poi ha proseguito il suo intervento tornando a parlare dell’eliminazione in Champions:“C’è rammarico ma è andata: voltiamo pagina e prendiamo l’Europa League come una competizione da vincere. La delusione è tanta, ci riuniamo come gruppo, ci siamo fatti delle domande. Ora poi puntiamo all’Europa League per riscattarci e vincerla”. Infine, ha così parlato dello Scudetto e della sfida contro l’Inter: “Un passo alla volta, abbiamo parlato tanto, troppo. Con l’Inter sarà una grande gara, la decideranno gli episodi”.

Foto: Twitter Juve