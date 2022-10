Locatelli: “Ripartiamo dall’atteggiamento. Oggi si è vista una grande Juve”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha così commentato la vittoria contro l’Empoli per 4-0. “La cosa importante è stata l’atteggiamento, dobbiamo ripartire da qui, con questa mentalità che abbiamo come squadra e come gruppo. Credo di avere fatto una buona partita, sono molto soddisfatto, la cosa importante è vincere. Le aspettative sono tante e spero di ripagarle. Credo oggi si sia vista una grande Juve”.

Foto: Twitter Juventus