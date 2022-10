Locatelli ricordi che la Juve è la Juve: un bel tacer non fu mai scritto

Manuel Locatelli non fa le cose per bene, lo diciamo con il massimo rispetto ma anche con incredulità per quanto accaduto martedì sera. Passi, eppure non dovrebbe passare, per lo strapotere Benfica a centrocampo che ha annichilito lo stesso Locatelli. Uno che, non essendo costato bruscolini, dovrebbe garantire un rendimento migliore ben oltre l’incapacità di Allegri di dare uno straccio di gioco. Ma peggio ancora ha fatto Locatelli, con le parole, nel post partita: se in campo era stato da 4, fuori dal campo è stato da… 0. In pratica ha detto che la Juve ha dimostrato di avere le palle per la reazione dimostrata negli ultimi 20 minuti. Proprio nella serata che ha certificato l’eliminazione Juve dalla Champions dopo quattro sconfitte in cinque partite. Ma tutto questo Locatelli lo sa oppure lo ha già dimenticato? Un bel tacer non fu mai scritto. Locatelli ricordi: la Juve è sempre la Juve, non può accontentarsi di 20 minuti con le… palle (come dice lui) in una notte di cocenti delusioni.

Foto: twitter Juve