Locatelli: “Quest’anno l’obiettivo è tornare in Champions. I giovani hanno bisogno di tempo, ma qui non ce n’è”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato alla Stampa delle ambizioni del club in questa stagione senza Coppa Europee.

Queste le sue parole: “Ora l’ambizione è tornare in Champions League, una competizione che ci spetta. L’anno scorso avevamo raggiunto l’obiettivo, tra mille difficoltà. Se poi in primavera potremo fare qualcosa di più, lo faremo. Il pensiero è però verso il quarto posto, che è fondamentale. Sento dire che siamo tra le favorite perché non abbiamo le coppe, però è un vantaggio che non ci piace avere, perché è un peccato non giocare qualcosa che ci eravamo guadagnati sul campo”.