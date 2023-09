Locatelli: “Quando indossi questa maglia non devi sentirti indietro a nessuno. Nazionale? Felice della chiamata, voglio l’Europeo”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo dell’Empoli.

Queste le sue parole: “E’ stato molto importante aver avuto una linea societaria diretta e chiara che dà fiducia e tranquillità. Abbiamo tanti giovani e a volte hanno quella sana spensieratezza che fa vivere le cose più serenamente. Poi però quando indossi certe maglie non va bene essere troppo tranquilli, ripartiamo dal sacrificio che c’è”.

Come si sente a gestire le responsabilità? “La sento, sono al terzo anno e so gestirla meglio, ci lavoro e ci sto bene. So che devo fare tanto, quello mi chiedono mister e società ma sono qui per questo. Sono felice, oggi abbiamo fatto una bella partita”.

Sente la spinta della Nazionale? “Sì, assolutamente, volevo a tutti i costi tornare in Nazionale per fare l’Europeo. Felice della chiamata. So quanto valgo, ma è una questione di energie e dimostrare sul campo senza andare fuori giri”.

Vi sentite inferiori a Inter, Milan e Napoli? “Quando indossi questa maglia non devi sentirti indietro a nessuno. Il primo obiettivo è la Champions League, poi vediamo cosa succede”.

