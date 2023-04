Locatelli: “Pensiamo solo al campo e a sudare per questa maglia. Siamo pagati per questo”

Intervenuto ai microfoni della Mediaset, il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha così parlato prima della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter: “In queste partite ci vuole sempre equilibrio. Oggi serve una grandissima partita di intensità e concentrazione. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita e avere intensità da subito,. Dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria”.

Infine, su i bianconeri riescono a isolarsi dalle vicende extra-campo: “Pensando solo al campo che alla fine è il nostro lavoro. Siamo pagati per questo, dobbiamo pensare a fare il massimo in campo a sudare per questa maglia”.

Foto: Instagram Locatelli