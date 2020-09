Locatelli: “Non rimpiango il Milan. Un sogno essere accostato alla Juve”

Dal ritiro della Nazionale a Coverciano ha parlato poco fa anche il centrocampista Manuel Locatelli. A chi gli ha chiesto se ha rimpianti per come è andata al Milan, questa la risposta del giocatore: “Nessun rimpianto, le cose dovevano andare così e oggi sono soddisfatto. Il Sassuolo per me è stata una rivincita, gli sono davvero grato perché mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere”. Ora il Milan ha puntato su Tonali: “Il Milan ha fatto le sue scelte, vanno rispettate. Auguro il meglio a Tonali, se arriva in rossonero significa che se lo merita”. Così infine sui rumors che lo identificano come obiettivo della Juve: “Pirlo è il mio idolo ed è un sogno essere accostato alla Juventus”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo