Locatelli: “Non abbiamo dimenticato il 5-1 dello scorso anno. Alcaraz? Farà una grande partita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli: “La partita col Frosinone deve ridarci entusiasmo. La voglia di vincere non deve mancare stasera e siamo pronti per questa sfida. Ricordo del 5-1 dell’anno scorso? Non ci dimentichiamo nulla. Ora è un altro campionato, speriamo di dire la nostra e di portare a casa punti. Alcaraz? Qualcosa ci diremo tutti, conta il lavoro di squadra. E’ un ragazzo bravo, che ascolta e sicuramente farà una grande partita”.

Foto: Instagram Locatelli