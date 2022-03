Locatelli: “L’atteggiamento sarà decisivo. Siamo affamati, vogliamo passare il turno”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, ha parlato insieme a Massimiliano Allegri alla vigilia del match con il Villarreal.

Queste le sue parole: “L’atteggiamento che avremo sarà decisivo. Non possiamo sbagliarlo, servirà fame di vincere, vogliamo portare a casa la vittoria. Rispetto a dicembre ci siamo uniti come gruppo, l’aria è differente. Ci sono state difficoltà iniziali, il gruppo sta andando benissimo e siamo molto felici di questo. Sono felice di come stiamo facendo, in questa posizione posso attaccare gli spazi: dobbiamo continuare su questa strada”.

Sulla Juve: “Mi ha colpito la mentalità di questa società. Ti entra, dal primo giorno. O ti adatti o non puoi stare alla Juve: è una mentalità unica, questa è una cosa importante”.

Cosa vi chiede il mister per il centrocampo?

“Ci conosciamo meglio, è un valore aggiunto. Siamo felici ma dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente”.

Sul Villarreal: “Sono forti, tecnici, giocano bene a calcio. Sarà una bella partita, dovremo stare attenti in entrambe le fasi: servirà una gara matura e dovremo esser pronti. L’atteggiamento sarà determinante, avremo lo stadio dalla nostra parte, servirà una gara matura e determinata”.

Cosa cambia tra una gara in Champions e in Serie A?

“La musica della Champions è qualcosa di diverso. Queste sono le partite belle da giocare, la mentalità è forte, siamo la Juve e dobbiamo pensare a vincerle tutte”.

Ci racconti Arthur?

“Mi aveva impressionato giocandoci contro col Milan. Ci stiamo trovando bene, è un giocatore bravo che stimo”.

