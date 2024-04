Locatelli: “La Juventus deve tornare a vincere. È nata per quello”

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, commentando il pareggio a reti inviolate ottenuto oggi dai bianconeri in casa contro il Milan:

“C’è un po’ di amarezza e rammarico, dovevamo vincere e ci abbiamo provato fino alla fine senza riuscirci ma si è visto l’atteggiamento giusto”.

La Coppa Italia potrebbe salvare la stagione? “Ogni volta che indossi questa maglia devi dimostrare, dobbiamo fare più punti possibile con una finale ancora da giocare. Un trofeo è sempre importante, non vinciamo da tre anni e vincere ci darebbe una dimensione diversa. Vincere trofei è quello che conta, dobbiamo gettare le basi per il futuro”.

Vincere un trofeo è il primo step per avvicinarsi all’Inter? “La Juve deve tornare a vincere, perché è nata per quello, quest’anno non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare ma ora dobbiamo pensare a fare punti per l’obiettivo Champions”.

Foto: Instagram Locatelli