Locatelli: “La Juve gioca per vincere, ma bisogna anche essere onesti alcune volte e non parlare di vittorie”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky dopo l’amichevole pareggiata dalla Juventus con il Brest.

Queste le sue parole: “Peccato che abbiamo preso goal all’ultimo però alla fine credo che abbiamo fatto una buona partita”

Le tue sensazioni sul nuovo staff, questa sembra una stagione che riparte da zero: “Si è chiaro che hanno portato molto entusiasmo, poi sono persone molto sincere dirette. E questo sicuramente è una cosa importante perché bisogna avere le idee chiare e credo che ci sono margini per fare un ottimo lavoro”.

È giusto avere pazienza o la Juventus parte per vincere? “Il motto è sempre quello, poi bisogna essere onesti in tutto. Noi lavoriamo per vincere e ogni giorno ci alleniamo per vincere, ma bisogna fare un passo alla volta senza parlare troppo di vittorie o altro, bisogna lavorare umilmente tutti i giorni. Poi si vedranno i risultati”.

Locatelli come sta? La delusione per l’Europeo è passata? “È chiaro che ho subito una delusione enorme, ma quelle sono tutte energie negative che lascio stare. Io mi concentro sul presente, focalizzo tutto sul lavoro e penso a quello tutti i giorni”.

Foto: Instagram Juve