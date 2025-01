Locatelli: “Il Milan è forte, Conceicao darà nuove energie. Di nuovo in difesa? Gioco dove serve”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Thiago Motta, Manuel Locatelli ha parlato dell’importante match tra Milan e Juventus di domani, in occasione della Supercoppa.

Sul Milan: “È una squadra forte, con grandi individualità. Davanti sono molto forti e hanno un allenatore nuovo, che darà sicuramente energie. Noi dobbiamo concentrarci su di noi e sulla nostra partita”.

Sul ruolo da difensore: “Mi sono trovato bene, sono a disposizione della squadra in ogni partita e in ogni posto”.

La fascia da capitano: “È un onore e un privilegio, io sono juventino da sempre: indossare la fascia è una cosa che non riesco a descrivere a parole, ne sono felice”.

La partita: “Sicuramente non può finire in pareggio… Vogliamo vincere per avvicinare il trofeo, loro hanno cambiato allenatore e giocheranno diversamente. Dobbiamo fare una partita di grande intensità, con tanta voglia, per provare a vincere. “Siamo carichi e motivati, ogni trofeo fa parte della storia della Juve. È un’opportunità che abbiamo, dobbiamo fare un passo alla volta”.

Foto: Instagram Juventus