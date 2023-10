Locatelli fa volare la Juve: 1-0 e Milan al tappeto. Espulso Thiaw al 40’ pt

Vittoria fondamentale della Juventus che espugna San Siro per 1-0, ottenendo il quinto risultato utile di fila, arrivando al terzo posto. a soli 2 punti dall’Inter, che resta capolista e a -1 proprio dal Milan.

Gara decisa al 63′ da un tiro da fuori, deviato, di Locatelli, che ha battuto Mirante. Partita che però si è incanalata sui binari bianconeri dal 40′, grazie al rosso diretto per Thiaw, per un fallo su Kean. Juve che ovviamente nel secondo tempo ha aggredito il Milan, sfruttando l’uomo in più.

Occasioni per Kean, entra anche Vlahovic a dare manforte all’attacco. Al 63′, il destro, apparentemente innocuo, deviato, di Locatelli, che batte Mirante.

Il Milan non riesce a reagire, Juve che prova a chiudere la gara. Clamorosa chance per Vlahovic, miracolo di Mirante. Lo stesso portiere 40enne salva su Vlahovic e Chiesa. Nel finale, la Juve gestisce, il Milan non riesce a rendersi pericoloso. Allegri nervosissimo con i suoi nel finale ma la Juve espugna San Siro, con il gol dell’ex. Locatelli decide ancora una volta Milan-Juve, stavolta con quella bianconera.

Foto: Instagram Juve