Locatelli: “Elkann ci ha chiesto di vincere lo Scudetto, come qualsiasi tifoso della Juve”

Intervenuto in mixed zone dopo l’amichevole giocata dalla Juventus a Villar Perosa, il centrocampista Manuel Locatelli ha parlato dei temi caldi in casa bianconera in vista dell’imminente partenza del campionato: “Stiamo provando cose nuove e questo è importante, io mi trovo bene a giocare davanti alla difesa ma anche più avanti, sicuramente cercheremo di farlo. Regista o mezzala? Mi trovo bene in entrambi i ruoli, mi piace andare alla conclusione e lo posso fare anche da regista. Cosa ci ha chiesto Elkann? Di vincere lo Scudetto, come qualsiasi tifoso della Juve”

Foto: Twitter Juventus