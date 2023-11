Locatelli dopo il rinnovo: “Qui come a casa, questa maglia me la sento addosso”

Manuel Locatelli ha firmato un nuovo contratto con la Juventus fino al 2028. Dopo l’annuncio, il centrocampista ha così parlato ai canali ufficiali del club bianconero: “Ciao ragazzi, sono veramente felice e soddisfatto di aver rinnovato. Questa maglia me la sento addosso, qui è come casa per me. Vi voglio bene, vi mando un abbraccio e mi raccomando, sempre forza Juve”.

Foto: Instagram Locatelli