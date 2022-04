Locatelli dopo gli esami: “Darò tutto me stesso per tornare il prima possibile”

Dopo essersi sottoposto questa mattina agli accertamenti radiologici a seguito dell’infortunio patito ieri nel match giocato dalla sua Juventus contro l’Inter, Manuel Locatelli ha mostrato la propria ardente volontà di rientrare quanto prima in campo attraverso Instagram: “L’unica cosa certa è che darò tutto me stesso per tornare il prima possibile a lottare con i miei compagni per questa maglia. Forza Juve. Fino alla Fine“.

Foto: Twitter Juventus