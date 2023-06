Locatelli di nuovo fuori dalla Nazionale: “Non temere i momenti difficili, il meglio viene da lì”

Ennesima esclusione in Nazionale per Manuel Locatelli, che da dopo l’Europeo vinto ha trovato sempre meno spazio nelle scelte di Mancini. Il centrocampista della Juventus non viene convocato da giusto un anno, dal giugno 2022, la sua ultima gara è quella in Nations League contro l’Inghilterra.

Il giocatore, sui social, ha postato una frase di Rita Levi Montalcini per commentare il momento e la delusione per la mancata chiamata di Mancini: “Non temere i momenti difficili, il meglio viene da lì” ha scritto lo juventino.

Foto: Istagram Locatelli