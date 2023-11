Locatelli: “Devo accettare l’infortunio, ma saltare queste partite decisive fa ancora più male”

Manuel Locatelli non sarà a disposizione del commissario tecnico Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni della Nazionale italiana, validi per le qualificazioni ai prossimi Europei. Direttamente dal suo profilo Instagram, il centrocampista della Juventus ha voluto esprimere il suo dispiacere per l’infortunio rimediato (lieve frattura della X costa): “In un periodo molto positivo devo accettare questo infortunio. Saltare queste partite decisive mi fa ancora più male. Cercherà di tornare il prima possibile”.

Foto: Instagram Locatelli