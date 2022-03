Locatelli: “Delusione enorme, siamo distrutti. Ma uniti per l’Italia ci rialzeremo e ripartiremo”

Nonostante siano passati due giorni dalla dolorosa eliminazione dell’Italia per mano della Macedonia del Nord, non si è ancora placata la delusione derivata dalla mancata qualificazione al mondiale. Il centrocampista azzurro Manuel Locatelli, non presente nella serata di Palermo in virtù della sua positività al Covid, ha provato a risollevare l’orgoglio italiano richiamando la vittoria dell’Europeo.

Questo il messaggio pubblicato sui social dal calciatore: “La delusione è enorme, le parole non si riescono a trovare e siamo distrutti. La realtà è che non c’è un noi e un voi, siamo tutti insieme come lo siamo sempre stati. Allora io credo che l’unico modo per rialzarci sia continuare così, uniti come solo L’Italia sa fare . Come in ogni piazza quest’estate. Poche parole, rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo. Uniti sempre per L’Italia”.

Foto: Twitter Euro2020