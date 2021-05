Locatelli, Defrel e Boga: il Sassuolo si diverte al Tardini (3-1)

Al Tardini il Parma ospitava il Sassuolo per la 37a giornata di Serie A, ducali in campo con una maglia speciale contro il razzismo.

Al 26′ passano in vantaggio gli ospiti, Locatelli batte Sepe dagli undici metri, rigore causato dal fallo di Busi su Raspadori. Reazione Parma col pari di Bruno Alves al 32′ con un bel piatto destro sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Ma nella ripresa il Sassuolo cala il tris, prima col gol dell’ex di Defrel, poi con Boga, Berardi colpisce un legno.

Finisce 3-1 per l’undici di De Zerbi che ha ancora speranze di Europa, a -2 dalla Roma a una giornata dal termine. I neroverdi ospiteranno la Lazio, mentre i giallorossi giocheranno al Picco contro lo Spezia.

Foto: Twitter Sassuolo