Locatelli: “Da domani posso pensare al mercato. Interesse della Juve? Fa piacere”

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e dell’Italia, ha così esternato le proprie emozioni dopo l’Europeo vinto, parlando ai microfoni di Sky Sport:

Che ti ha detto Chiellini dopo il rigore sbagliato in semifinale?

“Mi stava crollando il mondo addosso e mi continuava a ripetere di stare tranquillo, perché avremmo vinto. Lo stesso mi ha detto anche ieri e a quanto pare aveva ragione. Avrei tirato anche ieri, comunque, per fortuna ci hanno pensato gli altri”.

Come si fa a giocare un Europeo così con tutte le voci di mercato sul tuo conto?

“Finora non ci ho pensato, veramente non potevo. Quando giochi a questi livelli ti viene naturale concentrarti solo su quello. Fa piacere l’interesse della Juventus, è una grande squadra e l’ho detto più volte. Da domani potrò pensare al mercato”.