Locatelli: “Contenti di essere tornati in Champions, ci è mancata molto. Il PSV squadra forte e offensiva”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League, con la Juve che esordirà domani allo Stadium contro il PSV Eindhoven.

Queste le sue parole: “Lo scorso anno c’è mancata molto. Siamo emozionati e non vediamo l’ora di scendere in campo. Sentire la musichetta è speciale e i tifosi ci daranno una mano”.

Ti senti un leader? “Sono qui da tempo e devo dare l’esempio. Siamo un gruppo giovane con tanta voglia di fare”.

Che centrocampo sta nascendo? “Abbiamo preso dei centrocampisti forti con tanta qualità ed esperienza che alzano il livello della squadra. È un piacere giocare con loro”.

Dove ti senti più a tuo agio in campo? “Noi dobbiamo occupare bene gli spazi. Io devo essere bravo a dare equilibrio”.

Che avversari vi aspettate? “Sono una squadra forte e organizzata. Dobbiamo cercare di dominare la partita e provare a vincere. Sono felice per i ragazzi che faranno il loro esordio, perchè sentire la musichetta della Champions è speciale”.

Sembri molto più sereno in campo… “Non è una questione di serenità. So di aver avuto una stagione difficile lo scorso anno e non mi nascondo, ma voglio continuare a lavorare e migliorare”.

Vi ha lasciato della rabbia il pari di Empoli? “È un risultato che non volevamo che ci ha lasciato un po’ di rabbia. Ma è un capitolo chiuso. Dobbiamo pensare subito a domani e pensare alla Champions”.

Come arrivate a questa Champions? “La paura non deve esistere. È una competizione importante che tutti vogliono giocare. Stiamo lavorando bene ogni settimana e dobbiamo ripartire dal lavoro e dalla voglia di migliorare”.

Foto: Instagram Locatelli