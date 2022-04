Locatelli: “Complimenti ai miei compagni per la partita. Io sto bene, farò gli esami a breve. Grazie per i messaggi”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, uscito anzitempo dal derby d’Italia per un problema fisico, ha espresso il suo stato d’animo sui social, dove ha commentato la sconfitta contro l’Inter e si è espresso sul suo infortunio che lo ha tagliato fuori dalla partita.

Queste le sue parole: “Prima cosa complimenti ai miei compagni per la partita . Io sto bene , farò altri esami in questi giorni. Grazie di cuore per i messaggi . Il grande rammarico è ovviamente il risultato e essere uscito in questa grande partita. Forza Juve. Sempre”.

