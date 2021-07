Locatelli alla Juve e Nandez all’Inter tra incontri, desideri e svolte in arrivo

Abbiamo detto (e ripetiamo) che molto difficilmente i desideri di calciomercato non vengono esauditi. Soprattutto quando si tratta di due ragazzi che credono di avere dato tutto e che spingono per il salto di qualità. Stiamo parlando ditra incontri, desideri e svolte in arrivo. Per Locatelli domani si terrà un vertice con il Sassuolo, come già anticipato ieri , il desiderio di tutti è quello di chiudere arrivando alla valutazione di 40 milioni come chiede il club emiliano senza eccessive dilazioni. Il club emiliano ha individuato il sostituto indel Gremio, ulteriore conferma di cosa sia preparato alla cessione di Locatelli. Quanto a Nandez dobbiamo aspettare che completi le vacanze, che Giulini dia il via libero, in modo tale da consentire al Cagliari di riabbracciare Nainggolan e sapendo che possono esserci altri argomenti tra i club.l’Inter è un’occasione unica, lui – ripetiamo – si sente virtualmente nerazzurro e deve soltanto portare ancora un po’ di pazienza. L’Inter continua a seguire le evoluzioni legate a, per il momento l’Arsenal non apre al prestito. Il club nerazzurro è comunque orientato a fare una sola operazione sulla fascia destra (con Nandez eventualmente utilizzabile a centrocampo), ecco perché i riflettori sono sull’uruguaiano del Cagliari.