Locatelli: “Abbiamo un ottimo reparto di centrocampo. Conceicao? E’ velocissimo anche in allenamento”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha analizzato il 4-4 contro l’Inter.

Queste le sue parole a Dazn: “C’era la sensazione che nonostante il 4-2 ci siamo fatti gol che potevamo evitare e c’era la possibilità di recuperarla e l’ho detto anche a Perin e Pinsoglio perché sono giocatori che mettono energia. Dopo è facile, ma è bello condividere anche con chi è fuori le emozioni provate da chi è in campo. All’interno della partita ci sono momenti in cui devi soffrire, quando loro hanno creato tante occasioni senza segnare è stato un segnale. E siamo riusciti a rimetterla in piedi”.

La mancanza di titolari fissi è un problema o un vantaggio?

“Le decisioni le prende il mister, lui cerca sempre di mettere in campo i giocatori che vede meglio. Abbiamo un grande centrocampo, hanno preso giocatori importanti. Dobbiamo imparare a conoscerci meglio, abbiamo appena iniziato e la stagione è ancora lunga”.

Conceicao è devastante anche in allenamento? “Anche in allenamento, è un nanettino ma va troppo veloce. Ha fretta”.

Hai parlato con Yildiz, quanto è contento? “Ci ho parlato prima della partita, secondo me è un potenziale campione e lo vedo tutti i giorni negli allenamenti ma deve imparare a non mettersi pressioni inutili. Vero che ha il numero 10 di una squadra prestigiosa però deve stare tranquillo e lavorare tutti i giorni. Se ha bisogno di noi, ci siamo per lui. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di far bene, deve entrare come oggi”.

Foto: sito Juventus