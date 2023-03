Locatelli: “Abbiamo sofferto troppo nel secondo tempo. A San Siro per vincere”

Manuel Locatelli ha commnetato la vittoria della Juventus in casa del Friburgo.

Queste le sue parole: “Nel secondo tempo abbiamo sofferto troppo, perché avevamo la partita in mano. Era importante passare il turno, ci siamo riusciti e ripartiamo da questo”.

Come state in vista dell’Inter?

“Chiunque gioca deve farsi trovare pronto, sappiamo che abbiamo tanti infortunati e abbiamo giocato anche per loro. Ci mancano giocatori importanti, ma stiamo dando delle risposte positive”.