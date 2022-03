Lobotka: “Scudetto, tutto aperto. Le prossime tre gare decisive, ne ho parlato con Skriniar”

Parlando dal ritiro della Nazionale slovacca, il centrocampista in forza al Napoli Stanislav Lobotka ha fatto il punto sulla corsa scudetto, partendo dal rapporto con Milan Skriniar, connazionale e rivale nella lotta per il tricolore: “Io e Skriniar siamo riusciti a parlare delle partite del weekend del campionato italiano, scherziamo a vicenda. Per me le avversarie più insidiose sono Inter e Milan”.

Lobotka prosegue: “Ci sono ancora ventiquattro punti a disposizione, la partita è aperta e tutto può succedere. Le tre partite dopo la sosta ci diranno se possiamo lottare per il titolo, perché giocheremo contro Atalanta, Fiorentina e Roma, avversari tutti molto forti”.

Foto: Twitter Napoli