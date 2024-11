Lobotka: “Ora sto bene. Felice di essere rientrato. Inter-Napoli? Non è stato facile entrare in partita”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è rientrato in campo per alcuni minuti in Inter-Napoli, dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per alcune settimane.

“Mi sento bene, pensavo di stare peggio – ha detto il cervello del centrocampo di Conte dal ritiro della nazionale slovacca -. Non è stato facile entrare in partita. Non ho sentito dolori muscolari, questa è la cosa più importante”.

Foto: twitter Napoli