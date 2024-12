Lobotka: “Insieme a McTominay e Anguissa gioco in uno dei reparti più forti della mia carriera”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga e intervista ai microfoni di Radio CRC sul momento della compagine campana capolista in Serie A.

Queste le sue parole: “So che per raggiungere questo livello bisogna esser sempre focalizzati al massimo, in ogni momento bisogna fare il meglio possibile per la squadra. In ogni attimo dico a me stesso di godermi il calcio, di divertirmi con questo gioco, me lo ripeto da giovanissimo e in questo spirito voglio aiutare l’allenatore e i compagni durante la gara”.

Lobotka-McTominay-Anguissa: è la mediana più forte nella quale hai mai giocato?

“Vedremo alla fine della stagione! Stiamo giocando molto bene, quando sono stato infortunato anche Gilmour ha giocato molto bene e penso sia importante per il mister avere tante possibilità di scelta e tanti giocatori veramente forti a sua disposizione. Penso di essere in uno dei reparti di centrocampo più importanti della mia carriera”.

Foto: sito Napoli