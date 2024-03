Lobotka: “Il rigore su Osimhen? A volte lo fischiano, altre no”

Intervistato da Sky dopo la sconfitta in casa del Barcellona, il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobitka, ha commentato il ko in Champions, analizzando anche l’episodio del calcio di rigore, presunto, su Osimhen.

Queste le sue parole: “I primi 15′ non sono stati positivi, abbiamo perso tanti palloni facili, ovviamente il Barcellona con la qualità che ha, sfrutta le occasioni. Poi abbiamo iniziato a pressare e giocare come sappiamo, ma quando crei le occasioni devi fare gol se vuoi sperare di recuperare il risultato. In questi casi serve anche un po’ di fortuna. Abbiamo comunque dato il massimo, ora testa al campionato e cerchiamo di vincere più partite possibili. L’episodio su Osimhen? A caldo pensavo fosse rigore, poi l’arbitro ha deciso in modo diverso. Onestamente è difficile dirlo, sono contatti che in certi casi vengono fischiati e in altri casi no, forse è il caso di non dire nulla…”.

Foto: twitter Napoli