Lobotka: “Garcia fa un gioco diverso da Spalletti, dobbiamo solo abituarci”

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale slovacca, il centrocampista del Napoli, Slovan Lobotka, ha così commentato la sconfitta rimediata contro la Lazio, soffermandosi anche sulla differenza tra Spalletti e il nuovo tecnico azzurro Rudi Garcia: “Soprattutto nel secondo tempo hanno saputo leggerci molto bene. La Lazio è una squadra di qualità ed è molto brava in contropiede. Abbiamo un nuovo allenatore questa stagione, ci vuole tempo per abituarsi alle novità. Giochiamo in modo leggermente diverso rispetto al precedente allenatore. Ogni allenatore ha il suo stile. Devi solo abituarti.”

Foto: Twitter Napoli