Lobotka e le torsioni: ora è tra i primi tre d’Europa nel suo ruolo

La vita cambia, i giudizi affrettati tornano al mittente. Stanislav Lobotka era stato considerato un acquisto sbagliato, un “pacco” assurdo. Voluto fa Gattuso, poi finito ai margini e non certo titolare. Ieri ci hanno colpito alcune dichiarazioni di Luciano Spalletti che, dopo la vittoria di Francoforte, ha esaltato le sue torsioni (“è rapidissimo a girarsi su stesso. È stato meraviglioso, nella gestione della palle lui è maestro”). Oggi Lobotka è tra i primi tre d’Europa nel suo ruolo, non a caso il Napoli lo ha blindato con un lungo contratto. Contemporaneamente ha respinto al mittente tutte quelle sollecitazioni a darlo via, prima che arrivasse Spalletti e che emergessero le sue indiscutibili qualità.

Foto: Twitter Napoli