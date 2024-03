Lobotka: “Barcellona? Penso solo al Napoli. Certo, quando ti loda un idolo di infanzia, fa piacere”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla tv slovacca RTVS dall’aeroporto di Bratislava prima del suo rientro a Napoli: “Barcellona? Penso al Napoli, il mio pensiero è quello di tornare quanto prima per allenarmi. Sabato abbiamo una gara importante da giocare. Certo, è un piacere quando il tuo idolo d’infanzia, Xavi, ti loda per come giochi, mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate”.

Foto: twitter Napoli