Lo Zenit punzecchia la Juve: “Mamma ha detto che sarà facile”

La pessima partenza in campionato della Juventus crea morale e voglia di rivalsa anche ai rivali di Champions, che sperano di approfittare trovando un avversario allo spando anche in Europa.

E’ il caso dello Zenit San Pietroburgo che ha punzecchiato la Juventus sui social su Tik Tok. Ad un calciatore della rosa, in una intervista, è stato chiesto un parere sul girone.

Lo Zenit esordirà domani contro il Chelsea, in ,molti danno i campioni d’Europa in carica e la Juve già qualificati per gli ottavi.

Non la pensano così dalla Russia e parlando della successiva gara con la Juve, rispondono: “Mamma ha detto che va bene, mamma ha detto che sarà facile”.

Foto: Twitter Zenit