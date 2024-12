Lo United vince anche senza Rashford. E l’inglese apre all’addio

Questo non è di certo il miglior periodo della lunga esperienza di Rashford allo United. La pesante esclusione da parte di Amorim dell’attaccante inglese nel derby contro il Manchester City, ha aperto la discussione sulla sua permanenza ai Reds, che non è mai stata in bilico come in questo periodo. Lo stesso attaccante durante un evento tenutosi nelle ultime ore, ha dichiarato al giornalista Henry Winter “Personalmente penso di essere pronto per una nuova sfida. Quando lascerò il Manchester United sarà senza rancore”. Parole che non possono non provocare discussioni nell’ambiente di Manchester, che è strettamente legato al giocatore, nonostante i suoi alti e bassi. La stagione di Rashford in termini realizzativi non è comunque malvagia: 5 gol e 2 assist complessivi, anche se mai con una centralità indiscutibile. Una dinamica che però è ormai un’abitudine nell’ormai lunghissima esperienza della punta in quel di Manchester, che a periodi realizzativi e prestazionali da vero campione, ne ha sempre alternato altri da separato in casa. Forse, la prossima sessione di mercato estiva, anche coerentemente a quanto detto dal diretto interessato, potrebbero segnare un punto definitivo al matrimonio tra lo United e il giocatore.

Foto: Instagram Manchester United