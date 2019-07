Lo United vince 4-0 in amichevole contro il Leeds. Pogba titolare

I Red Devils hanno dominato il test dell’Opsus Stadium di Perth superando il Leeds per 4-0 con reti di Greenwood e Rushford nel primo tempo e di Jones e Martial, su rigore, nella ripresa. Nel post gara il tecnico Solskjaer ha detto: “Non capisco chi vuole lasciare lo United. Evidentemente, coloro che oggi vogliono andarsene sono quelli che non c’erano quando le cose andavano bene”. Riferimento proprio a Lukaku che, dopo l’esonero di Mourinho, rimase per un po’ di tempo ai margini tra tribuna e panchina, mentre la squadra tornava a vincere”. Pogba ha giocato il primo tempo, mentre Lukaku è rimasto in tribuna.