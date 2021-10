Lo United viene travolto e CR7 perde la testa: calcio ad un avversario a terra. Il video

Serataccia per il Manchester United e per Cristiano Ronaldo, travolto 5-0 dal Liverpool ad Old Trafford. L’ex fuoriclasse della Juve, a cui è stato annullato un gol dal VAR per fuorigioco, è stato protagonista di un brutto episodio. L’ex Juventus, infatti, sul punteggio di 0-4 si è lasciato andare ad un gesto poco sportivo dopo un contrasto con Curtis Jones, calciando il pallone finito sotto il calciatore dei Reds che era a terra. Dal gesto di stizza di CR7 si è poi scatenato un parapiglia, che l’arbitro è riuscito a tenere a bada fischiando in seguito la fine del primo tempo.

In questo tweet il video dell’episodio.