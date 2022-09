Lo United stende l’Arsenal capolista: 3-1. A segno Antony, Rashford (doppietta) e Saka

Il Manchester United stende l’ Arsenal capolista. finisce 3-1 all’Old Trafford. Il primo gol del match arriva al 35′ quando Rashford pesca in area di rigore Antony che infila Ramsdale di prima intenzione. Esordio con gol per il brasiliano che risponde subito presente all’Old Trafford. Dopo un quarto d’ora di ripresa ha pareggiato i conti Bukayo Saka. Ma a quel punto è salito in cattedra Rashford che con la sua doppietta, in dieci minuti, ha regalato i tre punti alla squadra di Ten Hag. L’Arsenal, nonostante la sconfitta, rimane in testa alla classifica. I Red Devils, invece, si portano a -3 dai Gunners in quinta posizione.

Foto: Manchester United Instagram