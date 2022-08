Lo United risorge e abbatte il Liverpool: finisce 2-1 a Old Trafford

Termina 2-1 la sfida tra Manchester United e Liverpool a Old Trafford. I Red Devils sono passati in vantaggio dopo 16′ grazie al gol di Jadon Sancho che con un preciso rasoterra insacca alle spalle di Allisson. Al 53′ è arrivato anche il raddoppio degli uomini di Ten Hag con Marcus Rashford che innescato da Martial non ha lasciato scampo al portiere dei Reds. Gli uomini di Klopp, però, non si sono fatti intimorire dal doppio svantaggio e hanno provato a restare in partita fino all’ultimo. E infatti, al minuto 81, il solito Salah ha riaperto la partita dell’Old Trafford ma senza riuscire a suonare la carica decisiva per i suoi compagni. Termina così 2-1 la partita, con il Manchester che conquista i primi tre punti della propria stagione.

foto: Instagram Manchester United