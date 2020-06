Lo United riabbraccia Pogba dal 1′: il francese torna titolare dopo dieci mesi

Paul Pogba scenderà in campo dal primo minuto nella sfida tra Manchester United e Sheffield United di quest’oggi. Per il francese, dopo i 27 minuti disputati la settimana scorsa contro il Tottenham, si tratta di un ritorno importante a distanza di dieci mesi: l’ex Juve, infatti, non giocava una partita da titolare dallo scorso 30 settembre, poi il lungo sto a causa dell’infortunio. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra United e Sheffield:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Moore; Stevens, Basham, Jagielka; Robinson, Baldock, Lundstrom, Norwood, Fleck; McGoldrick, Mousset. All. Wilder.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United