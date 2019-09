Lo svincolato Honda chiama il Milan: “Sempre pronto a dare il mio aiuto”

Keisuke Honda chiama il Milan. Il fantasista giapponese ha pubblicato il seguente messaggio su Twitter: “Sempre pronto a dare il mio aiuto. Chiamatemi quando ne avete bisogno”. Il 33enne ex rossonero, svincolato dopo l’avventura in Australia con il Melbourne Victory, da un anno è anche all’interno dello staff tecnico della Cambogia. Chissà se il Milan penserà al nipponico per tentare di uscire da questo momento di crisi…

Foto: bleacherreport