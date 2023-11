Sanchez: “Sono concentrato solo sull’Inter. Ma nel futuro mi piacerebbe giocare in Messico o in MLS”

Intervenuto ai microfoni a TUDN Mexico, il centravanti dell’Inter e della Nazionale cilena, Alexis Sanchez, ha così parlato del suo futuro: “Mi piacerebbe giocare in Messico, l’altro giorno stavo parlando con un amico, non lo so, attira la mia attenzione, perché ci sono squadre lì che sono appassionate, puntano sul loro club e tutte quelle cose, mi piacerebbe, ma non so quando. Ci sono diversi club che conosco, Pachuca, l’America, mi piace l’America, per i tifosi, per come sono, per la capitale e per quello che mi ha detto anche Diego Valdés”.

Poi ha proseguito parlando della possibilità della MLS: “Mi piacerebbe provare anche un’altra cultura, un’altra lingua, vorrei perfezionare il mio inglese, vorrei vivere a Los Angeles, Miami, non lo so, non ho niente di concreto in questo momento: sono concentrato sulla Champions con l’Inter e sto dando il massimo” .

Infine, sulle prospettive del Cile per la Copa America2024: “Credo che ci siano giocatori giovani che possono fare una bella esperienza e può essere utile anche per un Mondiale, tutto dipende da chi chiamerà l’allenatore, penso che sia un gruppo molto bello, ma loro devono essere concentrati. Ci deve essere un ricambio generazionale, i giocatori devono avere il coraggio di dimostrare quello che sanno fare, penso che ci sia un grande potenziale per crescere e migliorare, e far emergere nuovi giocatori per la nazionale. A volte commettiamo molti errori”.

