Lo staff medico smentisce Ancelotti: nuovo infortunio per Guler

Curioso episodio in casa Real Madrid, con Carlo Ancelotti che in conferenza stampa aveva spiegato come l’intero organico fosse disponibile, soffermandosi in particolare su Arda Guler “Sono tutti disponibili, è un’ottima notizia, un ottimo segnale. Domani saranno pronti, ma valuterò per quanto impiegarli. Guler sta bene, ha bisogno di minuti e condizione fisica ma ha dimostrato di avere un talento eccezionale“. Poco dopo, è stato lo stesso staff medico dei “Blancos” a smentire il tecnico italiano, spiegando con una nota come al calciatore fosse stata diagnosticata una lesione al muscolo retto femorale sinistro.

Foto: Instagram Real Madrid