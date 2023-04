Lo Sporting avvisa la Juve. Vittoria 4-3 con il Casa Pia. Tripletta per Trincao

Lo Sporting Lisbona avvisa la Juve in vista della gara di Europa League di giovedì. La compagine portoghese vince 4-3 in casa del Casa Pia, dimostrando una buona forma in fase realizzativa, ma anche diverse sbavatire a livello difensivo.

In particolare, la tripletta di Trincao indica l’avversario più pericoloso che la compagine bianconera dovrà tenere sotto osservazione, con il portoghese, in prestito dal Barcellona, autore di 9 gol in campioanto in 27 presenze.

Foto: twitter Sporting