Lo Spezia comunica: “Depositata correttamente la documentazione delle licenze nazionali”

Lo Spezia annuncia di aver depositato correttamente i documenti per le licenze nazionali. Il club lo annuncia con un comunicato: “Lo Spezia Calcio comunica di aver depositato correttamente entro il 31 maggio 2022 tutta la documentazione relativa agli adempimenti richiesti dal Sistema Licenze Nazionali per la stagione 2022/2023. In relazione alla carenza finanziaria evidenziata dal mancato rispetto di uno degli indicatori, la società comunica di aver già provveduto alla copertura dello squilibrio e di aver effettuato tutti gli adempimenti necessari ad ottenere l’iscrizione al prossimo campionato.”

Foto: Sito ufficiale Spezia