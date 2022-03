Lo Spezia a sostegno dei bambini ucraini: col Cagliari il 50% dell’incasso sarà donato

Anche lo Spezia scende in campo a supporto dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina. Il club bianconero ha deciso di donare a Save The Children il 50 per cento degli incassi del botteghino in occasione del prossimo incontro di campionato, che verrà disputato contro il Cagliari. Per l’occasione, inoltre, saranno messi in vendita anche i tagliandi facenti riferimento al 25% delle zone dello stadio che non sono utilizzabili a causa della normativa anti covid. Nel caso di questi biglietti, il ricavato sarà devoluto interamente e non al 50%.

Foto: Twitter Spezia