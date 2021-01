Lo Spartak annuncia: “Kokorin è della Fiorentina”. Una trattativa nata a sorpresa il 14 dicembre

Alexandr Kokorin è praticamente un giocatore della Fiorentina. Ne parlò per la prima volta Sportitalia il 14 dicembre malgrado le successive smentite di Pradè, oggi ad annunciarlo è lo Spartak Mosca con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Lo Spartak ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento al club italiano dell’attaccante Alexandr Kokorin. Nei prossimi giorni il giocatore volerà in Italia per le visite medice e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto di 3,5 anni con i viola. Auguriamo ad Alexandr di mettersi alla prova con successo in uno dei principali campionati di calcio!”.

